Durch einen Knall sind Zeugen laut Polizei auf einen Unfall am Samstagabend um 22.45 Uhr in Oppau aufmerksam geworden. Ein Transporter fuhr mit lautem Geräusch über den Bürgersteig und prallte dann in die Böschung. Der 48-jährige Fahrer aus Heidelberg blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer betrunken war. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von fast 2 Promille. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. Das Fahrzeug, beladen mit Medikamenten für Notfallapotheken, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.