Ein Betrunkener hat am Samstag in der Innenstadt auf einen Streifenwagen der Ludwigshafener Polizei eingeschlagen. Nach Angaben der Beamten war der Streife der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann aufgefallen. Bei der Personenkontrolle verhielt sich der Mann aggressiv und schlug auf das Polizeifahrzeug ein. Er wurde von den Beamten gefesselt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. An dem Streifenwagen entstand kein Schaden. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung eingeleitet.