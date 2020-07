Ein 59-jähriger Ludwigshafener muss sich wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten, da er am Mittwochmorgen mit einem Luftgewehr auf Tauben geschossen hat. Mehrere Zeugen meldeten sich gegen 9.30 Uhr bei der Polizei und teilten mit, dass ein Mann von seiner Wohnung in der Herzogstraße (Süd) aus mit einem Gewehr auf Tauben schieße. Da zunächst unklar war, ob es sich um ein Gewehr oder ein Luftgewehr handelt, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an. Die entsprechende Wohnung wurde rasch ausfindig gemacht. Die Polizisten trafen dort auf zwei betrunkene Männer. Zu ihnen zählte auch der 59-jährige Schütze. Die Polizisten fanden das Luftgewehr. Da der Mann keine entsprechende Erlaubnis hat, wurde die Waffe sichergestellt. Ein Alkoholtest beim Schützen ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Polizei konnte eigenen Angaben zufolge nicht ermitteln, ob Tauben durch die Schüsse verletzt worden sind.