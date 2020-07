Ein betrunkener Rollstuhlfahrer hat sich am Samstagmittag in der Ludwigshafener Innenstadt mit Polizeibeamten angelegt. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 11.30 Uhr eine Streife in die Bismarckstraße gerufen. Hier war es zu einer Schlägerei zwischen einem 61-jährigen Rollstuhlfahrer und einem 66-Jährigen gekommen. Weil sich der verletzte 61-Jährige noch vor der Identitätsfeststellung entfernen wollte, hielten die eingesetzten Beamten den Rollstuhl fest. Daraufhin schlug der deutlich alkoholisierte Mann mehrmals nach den beiden Polizisten. Daher wurde der Mann anschließend an den Händen gefesselt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Der Mann wurde abschließend zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.