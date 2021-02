Die Polizei hat einen betrunkenen Radler aus dem Verkehr gezogen, der auf die Hochstraße Nord fahren wollte. Außerdem haben die Beamten einen jungen Mann das Auto abgenommen, weil der schon mehrmals ohne Führerschein unterwegs war. Schließlich sucht die Polizei auch noch einen Jungen, der von einem Auto angefahren wurde.

Eine Polizeistreife stoppte am Donnerstag um 21.23 Uhr einen 53-jährigen Fahrradfahrer, der versuchte, auf die B 44 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim aufzufahren. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab 1,61 Promille. Der 53-Jährige wurde anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, wie es weiter im Polizeibericht heißt.

Ein 24-Jähriger wurde in der Nacht zum Freitag von einer Polizeistreife erwischt, als er ohne Führerschein mit einem Auto durch Ludwigshafen fuhr. Die Polizeibeamten kontrollierten den Mercedes-Benz in der Prinzregentenstraße im Hemshof gegen 1.20 Uhr. Bei der Kontrolle konnte der 24-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Laut Polizei war der junge Mann in der Vergangenheit öfters ohne Führerschein mit Kraftfahrzeugen unterwegs. Diesmal zog die Beamten einen Schlussstrich und stellten den Pkw sicher, um weitere Fahrten ohne Führerschein zu unterbinden.

Humpelnder Junge gesucht

Die Polizei sucht außerdem nach einem Unfallopfer. Der etwa elfjährige Junge war am Donnerstag in einen Verkehrsunfall in Friesenheim verwickelt. Eine 22-Jährige wollte mit ihrem Wagen gegen 18.15 Uhr von Fahrbahnrand der Hohenzollernstraße losfahren und kollidierte dabei mit dem Jungen. Die Frau kümmerte sich anschließend um das Kind und verließ den Unfallort unter der Annahme, dass dem Jungen nichts passiert sei. Ein Zeuge beobachtete jedoch, wie der Junge sich humpelnd entfernte. Die Polizei sucht nun nach dem Jungen, um den Sachverhalt aufzuklären. Hinweise an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0621/963-2222.

Ermittelt wird auch noch bei einem weiteren Unfall, der sich am Donnerstag im Stadtteil Süd ereignete. Der Fahrer eines schwarzen BMW parkte gegen 14 Uhr in eine Parklücke an der Mundenheimer Straße ein und stieß gegen einen Wagen. Zeugen beobachteten, wie der Mann den Schaden begutachte und sich entfernte. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei, die den Fahrer ermittelte.