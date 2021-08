Ein betrunkener Radfahrer ist in der Nacht zum Sonntag in der Stadtmitte gegen ein geparktes Auto gefahren, gestürzt und lag kurzzeitig bewusstlos auf der Straße. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 0.45 Uhr in der Berliner Straße. Der 29-jährige Radler richtete an einem BMW einen Schaden von 500 Euro an. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Der 29-jährige muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.