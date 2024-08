Ein betrunkener Radfahrer ist am Dienstagabend im Armsünderweg ( Oggersheim) über eine Leitplanke in eine Böschung gestürzt. Laut Polizei war der 59-Jährige gegen 19.30 Uhr in Richtung Speyerer Straße unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Rad verlor und über die Leitplanke flog. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz, ein Passant half, ihn zu bergen. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten stellte sich heraus, dass der 59-Jährige stark alkoholisiert war. Ein Schnelltest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung und Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.