Ein Radfahrer, der Alkohol getrunken hatte, hat am Samstagnachmittag laut Polizei einen Unfall in der Mannheimer Innenstadt verursacht. Dem Bericht zufolge fuhr der 39 Jahre alte Radler auf dem Parkring in Richtung Schleusenweg, der Zufahrt zum Hafen auf Höhe der Unibibliothek. Dabei habe er eine rote Ampel ignoriert und sei vom Auto eines 44 Jahre alten Fahrers erfasst worden, der grün hatte. Der Radfahrer sei über die Motorhaube des Autos geschleudert worden und neben der Straße liegen geblieben. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, über die Schwere seiner Verletzungen konnte die Polizei nichts sagen. Fahrrad und Auto wurden beschädigt, den Schaden am Auto beziffert die Polizei auf 1500 Euro. Bei dem verletzten Radfahrer hätten die Beamen am Ort des Geschehens Alkoholgeruch festgestellt, so die Polizei; ein Schnelltest habe rund ein Promille ergeben, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde.