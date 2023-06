Ein 32-jähriger Fahrradfahrer und ein 39-jähriger E-Scooter-Fahrer sind am Samstag gegen 21 Uhr in der Bruchwiesenstraße (Mundenheim) zusammengestoßen und haben sich dabei jeweils verletzt. Laut Polizei war der Radfahrer so betrunken, dass er sein Gefährt nicht mehr sicher in der Spur halten konnte und von der Fahrbahn abkam. Er war laut Polizei mit 1,32 Promille unterwegs.