Ein Betrunkener hat am Dienstagnachmittag einem 15-Jährigen in der Ludwigshafener Innenstadt sein Geld abgenommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 15.25 Uhr in der Bahnhofstraße. Der Junge alarmierte die Polizei. Eine Streife fuhr vor Ort. Der Junge gab an, dass der Mann ihm unter Androhung von Gewalt 40 Euro aus der Hand gezogen habe. Der tatverdächtige 42-Jährige war erheblich betrunken und beschimpfte den Jugendlichen, der in Begleitung eines Freundes war. Die Polizeibeamten durchsuchten den Mann und fanden die 40 Euro. Der 42-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,91 Promille. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und er kam in Gewahrsam, bis ihn ein Bekannter abholte und nach Hause brachte.