Mit 1,56 Promille Alkohol im Blut war am Donnerstag ein 67-jähriger Motorradfahrer in Friesenheim unterwegs. Der Mann befuhr nach Polizeiangaben um kurz nach Mitternacht die K 3 in Richtung Mannheimer Straße. An einer roten Ampel kam der Mann aus dem Stand und augenscheinlich ohne jegliche Fremdeinwirkung zu Fall. Der Führerschein des Motorradfahrers wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.