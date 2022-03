Ein Betrunkener hat am späten Montagabend auf dem Berliner Platz (Mitte) Polizisten auf das Übelste beleidigt, wie die Polizei mitteilt. Gegen 21.35 Uhr hatten Zeugen die Beamten alarmiert, weil der Mann mit einem Küchenmesser in der Hand über den Platz laufe. Die Einsatzkräfte spürten den 24-Jährigen mit einem Messer in der Hosentasche an einem Einkaufsmarkt in der Ludwigstraße auf. Sie brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Er schrie die Beamten laut an und überzog sie mit wüsten Beschimpfungen. Er wurde mit zur Dienststelle und in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab 2,56 Promille.