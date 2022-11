Ein Pärchen ist laut Polizei am frühen Sonntagmorgen auf dem Weg nach Hause in der Rheinallee (Süd) in Streit geraten. Daraufhin schlug der 28-jährige Mann seine Lebensgefährtin und verletzte sie leicht. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch. Da der 28-Jährige zuvor mit dem Auto von Mannheim nach Ludwigshafen unterwegs war, wurde ihm ein freiwilliger Test angeboten. Ergebnis: 1,37 Promille, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet jetzt unter anderem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.