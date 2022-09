Ein betrunkener 54-Jähriger hat am Samstag in Edigheim randaliert. Daher muss er sich nun auf mehrere Strafanzeigen gefasst machen. Nach Polizeiangaben belästigte der Mann zunächst gegen 10 Uhr im Bereich des Rewe-Marktes in der Oppauer Straße Passanten und verhielt sich aggressiv. Schon zuvor soll der Mann in der Kranichstraße randaliert haben. Außerdem schlug er einen 35-jährigen Mitarbeiter des Rewe-Marktes. Da er sich von den hinzugerufenen Beamten nicht beruhigen ließ, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen, um in einer Zelle seinen Rausch auszuschlafen. Zudem stellten die Polizisten ein Messer bei Randalierer sicher. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte der 54-Jährige die eingesetzten Beamten mehrfach und bespuckte sie.