Die Polizei hat am späten Samstagabend einen Lkw-Fahrer gestoppt, der in Schlangenlinien durch Mannheim fuhr. Ein Alkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von 2,5 Promille. Der Mann war gegen 23 Uhr über die Jungbuschbrücke auf der Untermühlaustraße gefahren und ignorierte mehrere rote Ampeln. Zeugen verfolgten den Laster und informierten die Polizei. Eine Streife stoppte den betrunkenen 40-Jährigen in der Hafenbahnstraße. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.