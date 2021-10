Ein Beutezug durch die Rhein-Galerie ist am Montagabend für einen berauschten 24-Jährigen anders zu Ende gegangen als gedacht. Gegen 19 Uhr hatte der junge Mann nach Polizeiangaben in verschiedenen Geschäften des Einkaufszentrums gestohlen und flüchtete vor den Mitarbeitern. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Ladendieb am Haupteingang abfangen und vorläufig festnehmen. Bei ihm wurden Waren im Wert von rund 650 Euro aus verschiedenen Geschäften entdeckt und sichergestellt. Der 24-Jährige war stark betrunken. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,42 Promille. Er gab zudem selbst an, THC konsumiert zu haben. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen. Der Mann muss sich nun wegen der Diebstähle und wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.