Einen denkwürdigen Einsatz hatte eine Streife der Ludwigshafener Polizei in er Nacht zum Samstag. Gegen 1.18 Uhr fiel den Beamten an einer Tankstelle in Edigheim ein 16-Jähriger auf, der ihnen zuwinkte. Die Polizisten fuhren hin, und der betrunkene Jugendliche meinte, dass er nur „Hallo“ sagen wollte. Als die Polizisten nach einem kurzen Gespräch wieder wegfahren wollten, rief ihnen der Jugendliche plötzlich „Sieg Heil“ hinterher. Daher wurde ein Strafverfahren eingeleitet, und der 16-Jährige wurde seiner Mutter übergeben.