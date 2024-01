Ein 19-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag zwei Polizisten angegriffen. Laut Polizeibericht hatte sich der alkoholisierte junge Mann geweigert, gegen 3.45 Uhr eine Diskothek zu verlassen. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten ihn nicht überzeugen, nach Hause zu gehen. Die Beamten nahmen ihn mit zur Dienststelle. Dort griff er die Polizeibeamten mit Schlägen und Tritten an. Daraufhin wurde er gefesselt und verbrachte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle, teilte die Polizei weiter mit. Die angegriffenen Beamten blieben unverletzt. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Vorwurfs des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.