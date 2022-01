Ein betrunkener Fußgänger ist am Sonntag um 20.38 Uhr in der Wredestraße (Mitte) gegen den Seitenspiegel eines Autos gelaufen und hat diesen beschädigt. Laut Polizei fuhr eine 42-Jährige mit ihrem schwarzen Suzuki vom Rheinufer kommend in Richtung Heinigstraße. Am Straßenrand sah sie drei Fußgänger, die die Straße überqueren wollten und fuhr langsamer. Als sie auf Höhe der Gruppe war, lief ein Fußgänger auf die Fahrbahn und in das Auto hinein, gegen den Spiegel. Die Fahrerin hielt sofort an und informierte die Polizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 41-jährigen Fußgänger 1,74 Promille. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige erfasst. Laut Polizei droht ihm eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122.