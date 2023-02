Aufregung am späten Samstagabend auf der A656 zwischen Mannheim und Heidelberg: Eine Autofahrerin meldete der Polizei einen Fußgänger auf dem Standstreifen. Die verständigten Beamten fanden den Mann zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau und dem Autobahnkreuz Mannheim. Bei der Kontrolle stellten sie den weiteren Angaben zufolge fest, dass der 25-Jährige orientierungslos und derart betrunken war, dass er sich an der Leitplanke entlanghangelte und gestützt werden musste. Er sei nicht in der Lage gewesen, einen Alkoholtest durchzuführen. Die Beamten nahmen den Mann in Obhut und übergaben ihn ohne Verletzungen dessen Eltern.