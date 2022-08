Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend in Ruchheim in der Magdeburger Straße mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei informiert, touchierte der 42-Jährige gegen 22.30 Uhr im Vorbeifahren ein geparktes Auto, das durch den Aufprall auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Zeugen beobachteten, wie der Mann stark schwankend aus seinem Auto stieg, ehe er seinen Pkw am Straßenrand abstellte und sich zu Fuß entfernte. Die Passanten verständigten die Polizei, die den 42-Jährigen aufgriff und kontrollierte. Den Beamten zufolge war er offensichtlich stark alkoholisiert, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.