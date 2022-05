Ein betrunkener Autofahrer hat sich am frühen Sonntagmorgen in einem Straßenbahn-Gleisbett in der Bleichstraße (Süd) mit seinem Wagen festgefahren. Anschließend rief er einen Abschleppdienst an. Der Abschlepper fuhr vor Ort und verständigte die Polizei. Eine Streife bemerkte, dass der 23-jährige Autofahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Das Auto des 23-Jährigen und sein Führerschein wurden sichergestellt. An dem Wagen entstand laut Polizei ein Schaden am Unterboden von zirka 5000 Euro. Ein Verkehrsmeister der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft nahm das Gleisbett in Augenschein und stellte einen Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro fest. Auch in Oggersheim landete am Wochenende ein Auto in einem Gleisbett. Laut Polizei hatte sich am Samstag gegen 6.15 Uhr eine 25-Jährige im Bereich der Kreuzung Stern- / Mannheimer Straße mit ihrem Wagen auf den Gleisen festgefahren. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert 1,5 Promille. Sie gab an, einem entgegenkommenden Auto ausgewichen zu sein. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Gegen beide Unfallfahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.