Nachdem ein 34-Jähriger aus Bobenheim-Roxheim in einer Gaststätte in Oppau zu tief ins Glas geschaut hatte, entwendete er laut Polizeibericht aus einer Jacke die Autoschlüssel eines 58-Jährigen und fuhr mit dessen Hyundai nach Hause. Die Polizei fand den 34-Jährigen schlafend in seinem Bett. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.evo