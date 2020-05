Ein Betrunkener hat am Donnerstagabend Passanten angepöbelt, ist auf einen Rentner losgegangen und hat Autos mit Unrat beworfen. Die Polizei wurde um 20 Uhr alarmiert. Eine Streife fand den 34-Jährigen am Friedenspark (Nord), wo er ein beschädigtes Fahrrad schob, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Als die Beamten ihn ansprachen, reagierte er aggressiv und beleidigte sie. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Nach einem Platzverweis marschierte der Betrunkene zu seiner Wohnung in der Heinigstraße. Dort rastete er aus und warf von seinem Balkon Müllsäcke, Glasbehältnisse und Einkaufstaschen auf die Straße. Dabei wurde ein geparktes Auto beschädigt. Polizisten nahmen ihn mit und brachten in eine Ausnüchterungszelle auf die Dienststelle. Wie sich herausstellte, hatte der 34-Jährige zuvor einen 80-Jährigen gegen die Brust gestoßen, nachdem der Rentner ihn angesprochen hatte, weil er sein Fahrrad in eine Hecke geworfen hatte. Der Senior blieb unverletzt.