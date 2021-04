Ein betrunkener 23-Jähriger (1,9 Promille) hat am Samstag auf dem Areal einer Oppauer Tankstelle Polizisten beleidigt. Die Beamten wurden alarmiert, weil der junge Mann aus Worms auf dem Gelände herumgeschrieen hatte. Als die Polizei seine Personalien aufnehmen wollte, weigerte sich der 23-Jährige und wurde ausfällig. Da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und sich nicht beruhigen ließ, wurde er in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beamtenbeleidigung eingeleitet.