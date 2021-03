Ein betrunkener 28-Jähriger ist am Freitagabend am Ludwigshafener Hauptbahnhof von der Polizei gefesselt worden, nachdem er zuvor mehrere Passanten beleidigt und genötigt hatte. Dies geschah gegen 19.50 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle des Bahnhofs. Weil der Ludwigshafener nicht nur stark betrunken, sondern auch aggressiv war, und sich auch nach der Festnahme nicht beruhigte, wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann, weshalb der Polizei kein genauer Promillewert bekannt ist. Den 28-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Nötigung.