Ein 40-jähriger Mann hat am Freitagabend versucht, über einen Balkon in die Wohnung seiner 41-jährigen Ex-Freundin zu gelangen. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, informierte die Frau aus Angst vor ihrem Verflossenen die Ordnungskräfte. Beim Eintreffen der Beamten war der Mann bereits wieder geflüchtet, hielt sich aber noch in der Nähe auf. Da er sichtlich alkoholisiert war und dem polizeilichen Aufenthaltsverbot an der Wohnung der Frau keine Folge leisten wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. Wegen gesundheitlicher Probleme wurde er wenig später in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach seiner Entlassung aus der Klinik schlug er erneut bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin auf. Beim zweiten Eintreffen der Polizei wurde er wieder in Gewahrsam genommen – und blieb dort auch. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsverbot.