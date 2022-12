Die Polizei hat am Montagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor seine Tankrechnung nicht bezahlt hatte. Laut Polizeibericht war der Mann den Mitarbeitern einer Tankstelle in der Mundenheimer Straße (Mundenheim) aufgefallen. Der 42-Jährige schwankte beim Tankvorgang an der Zapfsäule. Seine Rechnung beglich der Mann nicht, stattdessen fuhr er beim Verlassen des Geländes einem Mitarbeiter beinahe über den Fuß. Die Mitarbeiter alarmierten die Polizei, die den Wagen auf der B9 ausfindig machte. Der Fahrer ignorierte zunächst sämtliche Anhaltesignale der Polizeistreife, er konnte erst in Schifferstadt gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Den 42-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.