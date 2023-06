Ein angetrunkener Autofahrer hat am Mittwoch gegen 22.15 Uhr in Mitte einen Verkehrsunfall verursacht. Der Polizei zufolge befuhren der 34-jährige Unfallverursacher und ein 33-jähriger Autofahrer die Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Rheinallee auf je einer der beiden Richtungsfahrbahnen. Bei einem Fahrstreifenwechsel des 34-Jährigen übersah dieser den neben ihm fahrenden 33-Jährigen und kollidierte mit dessen Wagen. Der Unfallverursacher hatte einen Atemalkoholwert von 0,61 Promille.

Aufgrund des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde der Führerschein des 34-Jährigen vorläufig sichergestellt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 1500 Euro.