Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen fast 20.000 Euro Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 55-Jährige mit knapp 1,7 Promille auf der A6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim unterwegs, als er mit seinem Wagen eine Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand streifte. Im Anschluss sei er auf den Parkplatz „Linsenbühl“ abgebogen und in das Heck eines geparkten Lastwagens gefahren. Schließlich flüchtete der Mann. Die Polizei traf ihn aber unweit der Unfallstelle an. Da sich der 55-Jährige leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.