Zeugen haben am Donnerstag gegen 13.45 Uhr ein Auto mit laufendem Motor und einer schlafenden Person auf dem Fahrersitz am Fahrbahnrand der L523 in Höhe der Methanolstraße ( Oppau) gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Zeugen bereits den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss gezogen, worauf der Fahrer, ein 37-Jähriger, erwachte und aggressiv reagierte.

Der offenbar alkoholisierte Mann verhielt sich auch gegenüber den Polizeikräften verbal aggressiv. Ein weiterer Zeuge berichtete vor Ort, dass der 37-Jährige ihn zuvor auf der L523 geschnitten habe, wodurch er zu einer Vollbremsung gezwungen wurde.

Die Polizei brachte den 37-Jährigen zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da er weiterhin aggressiv blieb, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.