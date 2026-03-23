Ein Autofahrer hat am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in der Mannheimer Innenstadt eine Serie von Unfällen verursacht und dabei mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Laut Mitteilung der Polizei war der 34-Jährige stark alkoholisiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog der Mann zwischen den Quadraten C5 und B5 in eine baustellenbedingte Sackgasse ein. Beim Wenden beschädigte er mindestens vier ordnungsgemäß geparkte Autos sowie einen Straßenpfosten. Danach fuhr er in Richtung Friedrich-List-Schule weiter und rammte an der Kreuzung der Quadrate B5/C5/B6/C6 erneut ein geparktes Auto. Bei einem weiteren Wendemanöver stieß er wieder gegen einen Straßenpfosten.

Der 34-Jährige hielt sein Auto schließlich selbst an und wurde von drei Zeugen angesprochen, die zugleich Besitzer beschädigter Fahrzeuge waren. Gegenüber den Zeugen und der Streifenwagenbesatzung zeigte er sich sofort geständig. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille.

Auf dem Polizeirevier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt. Bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft darf der Mann kein Fahrzeug mehr führen. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro.