Mit 1,27 Promille in der Saarlandstraße (Mundenheim) unterwegs gewesen ist am Samstagmittag laut Polizei ein 75-jähriger Autofahrer. Er stieß auf seiner Fahrt gegen vier am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Zudem verletzte er einen 50-Jährigen leicht an der Hüfte. Dieser stieg gerade in sein Auto ein. Zwei Zeugen verfolgten den Fahrer und konnten ihn in der Straße Am Bubenpfad festhalten bis die Polizei kam. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Sein Führerschein ist auch erstmal weg. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.