In Polizeigewahrsam hat ein 59-Jähriger die Nacht verbringen müssen, nachdem er am Sonntagabend in einer Gaststätte einen Mann mit einem Messer bedroht hatte. Laut Polizei geschah die Tat um 20.45 Uhr in einem Lokal in der Bleichstraße (Süd). Die zwei Männer waren dort in Streit geraten – warum, ist bislang nicht bekannt. Währenddessen bedrohte der deutlich betrunkene 59-Jährige den anderen mit dem Messer.