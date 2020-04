Nach einem Konflikt mit einer Fahrradstreife der Polizei am Freitagabend musste ein betrunkener 35-Jähriger die Nacht zum Samstag in einer Zelle verbringen. Er hat einen Polizisten verletzt. Nach Polizeiangaben wurden die Beamten gegen 19.45 Uhr in der südlichen Ludwigshafener Innenstadt auf den Mann aufmerksam und wollten ihn einer Personenkontrolle unterziehen. Der Betrunkene reagierte direkt aggressiv und aufbrausend. Da der 35-Jährige während der Kontrolle drohte, sich mit den Polizisten schlagen zu wollen, wurde er in Gewahrsam genommen. Unterdessen beleidigte er die Beamten mehrfach und schlug einem Polizisten schließlich unvermittelt ins Gesicht. Nachdem dem 35-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde, musste er den Rest der Nacht in der Zelle verbringen. Demnächst muss sich der Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.