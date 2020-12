Ein betrunkener 27-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist laut Polizei am Samstag um 1.15 Uhr in Mundenheim mit seinem Auto gegen eine Ampel gefahren und wurde dabei leicht verletzt. Der Mann war zuvor auf der Saarlandstraße unterwegs. Als er mit zu hohem Tempo nach links auf den Adlerdamm abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen die Ampel. Zufällig war gerade ein Einsatzzug der Feuerwehr vor Ort, der den 38-jährigen Beifahrer an der Flucht hindern konnte. Wie später festgestellt wurde, ist der 27-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei stellte sein Auto sicher und nahm den Fahrer nach einer Untersuchung im Krankenhaus in Gewahrsam, weil er so betrunken war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.