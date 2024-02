Unter Alkoholeinfluss war ein 19-jähriger Autofahrer laut Polizei in der Nacht auf Freitag unterwegs. In den Morgenstunden geriet er dann zunächst auf die Gegenfahrbahn, wo ein Unfall durch das Ausweichmanöver eines 31-jährigen Pkw-Führers gerade noch verhindert werden konnte. Dem 31-Jährigen fiel im Anschluss die unsichere Fahrweise des 19-Jährigen auf. Er folgte diesem ein Stück, ehe es ihm in der Rheinhorststraße (Oggersheim) gelang, den jungen Fahrer auszubremsen. Als der 31-Jährige merkte, dass der 19-Jährige stark betrunken war, zog er den Zündschlüssel ab und informierte die Polizei. Die Beamten wiesen den 19-Jährigen aufgrund seines bedenlichen Zustands in ein Krankenhaus ein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, sein Führerschein wurde einbehalten.