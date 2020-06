Zwei Rollerfahrer haben die Polizei am Samstagnachmittag im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim mächtig auf Trab gehalten. Das Duo war gegen 16.40 Uhr auf einem Motorroller in der Ruthenstraße in Richtung Ruthenplatz unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr stürzte der 31-jährige Sozius vom Zweirad und verletzte sich leicht. Nach dem Unfall gingen beide – beim Fahrer handelt es sich laut Polizei um einen 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz – in eine nahegelegene Gaststätte. Als der erste Streifenwagen eintraf, wurden die Polizisten von beiden mit dem ausgestreckten Mittelfinger begrüßt – beim sogenannten Stinkefinger handelt es sich um eine beleidigende Geste. Schnell merkten die Beamten, dass beide Männer betrunken waren. Außerdem stellten sie fest, dass der Roller nicht versichert war. Der 31-Jährige hatte zudem ein verbotenes Messer dabei. Die Polizei stellte das Zweirad und das Messer sicher. Beim Fahrer wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen beide Männer laufen nun verschiedene Ermittlungsverfahren.