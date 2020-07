Die Polizei hat am Donnerstag zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen, die in einem Elektronikfachmarkt am Rathausplatz (Mitte) zwei Smartphones gestohlen hatten. Ein Ladendetektiv hatte die 41 und 30 Jahre alten Männer bei dem Diebstahl beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten durchsuchten die Männer und fanden eine geringe Menge an Drogen und Taschenmesser. Da die Identität der Männer nicht geklärt werden konnte, wurden sie zur Polizeidienststelle gebracht, wo sie identifiziert wurden. Die Tatverdächtigen standen laut Polizeibericht unter Alkoholeinfluss (1,57 und 2,44 Promille).