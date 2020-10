Eine betrunkene Fußgängerin hat am frühen Mittwochnachmittag im Stadtteil Herzogenried einen Verkehrsunfall verursacht, an dem eine Straßenbahn beteiligt war. Die 27-Jährige überquerte laut Polizei kurz nach 13 Uhr am Neuen Messplatz den Fußgängerüberweg in einem Haltestellenbereich. Dabei übersah sie eine einfahrende Straßenbahn der Linie 3. Bei dem Zusammenstoß erlitt sie offenbar leichte Verletzungen im Gesicht, die Fahrerin der Straßenbahn erlitt einen Schock. Es stellte sich laut Polizei heraus, dass die Fußgängerin stark betrunken war – 2,7 Promille seien gemessen worden.