Betrunkene Autofahrer haben am Wochenende zwei Unfälle gebaut. In Käfertal verlor ein 59-Jähriger, der laut Polizei mit 1,46 Promille am Steuer saß, am Freitagnacht auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen eine Ampel. Schaden laut Polizei: 22.000 Euro. In Feudenheim ist am Samstagfrüh ein 19-Jähriger (2,02 Promille) gegen einen Baum gefahren. Beide Fahrer blieben unverletzt. Gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet, so die Polizei.