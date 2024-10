An einem Ampelmast in der Bismarckstraße (Mitte) endete am Montag gegen 11 Uhr das Wendemanöver einer 55-jährigen Autofahrerin. Laut Polizeibericht bemerkten die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der Frau. Ein Test ergab einen Promillewert von 2,13. Die 55-Jährige wurde anschließend zu einer Dienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führschein beschlagnahmte die Polizei. Der durch die Kollision verursachte Gesamtschaden wird auf 1300 Euro geschätzt.