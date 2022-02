Eine betrunkene Autofahrerin ist am Sonntag mit einem Linienbus in Friesenheim zusammengestoßen. Laut Polizei wurde im Bus eine Frau leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr in der Sternstraße. Eine Polizeistreife bemerkte bei der Unfallaufnahme, dass die 59-jährige Ford-Fahrerin nach Alkohol roch. Ein Atemtest ergab einen Wert von 2,91 Promille. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wird die Führerscheinstelle prüfen, ob die Unfallverursacherin künftig weiter Autofahren darf.