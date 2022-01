Mit 2,05 Promille Alkohol im Blut war laut Polizei am Dienstag um 21.20 Uhr in Oggersheim ein 48-Jähriger mit seinem Auto in der Schiller- in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. Dabei fuhr er auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender Autofahrer seinen Wagen anhalten musste, um einen Unfall zu vermeiden. Der 48-Jährige setzte seine Fahrt bis einem Supermarkt fort, um dort einzukaufen. Alarmierte Polizeibeamte kontrollierten den Mann im Markt und veranlassten einen Atemalkoholtest. Der Führerschein des 48-Jährigen wurde eingezogen.