Bewusstlos wurde in der Nacht zu Sonntag in der Saarlandstraße (Süd) ein Mann gefunden, der offenbar in betrunkenem Zustand von einem E-Scooter gefallen war. Wie die Polizei weiter mitteilte, fanden Beamte den Mann gegen 3.15 Uhr verletzt vor. Der 26-Jährige wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt.