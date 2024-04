Ein 59-Jähriger ist am Samstag gegen 17.42 Uhr mit seinem Auto den Ruchheimer Brunnenweg in Richtung Oggersheim gefahren. An der Kreuzung zur Gronauer Straße missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines von rechts kommenden 41-jährigen Autofahrers und es kam zur Kollision der beiden Pkw im Kreuzungsbereich. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher, wobei er laut Zeugen deutliche Schlangenlinien fuhr. Aufgrund einer guten Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs und des Fahrers konnte der Mann letztlich in seinem Zuhause von der Polizei angetroffen werden. Der 59-Jährige hatte augenscheinlich Drogen und Alkohol konsumiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 4000 Euro geschätzt.