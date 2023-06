Die Polizei hat am Sonntagabend einen Autofahrer in Mundenheim aus dem Verkehr gezogen, der betrunken hinterm Steuer saß und zudem gar keinen Führerschein besaß. Der 61-Jährige wurde von einer Streife um 22.30 Uhr in der Bruchwiesenstraße gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von 1,99 Promille. Der Mann wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet