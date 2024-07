Da staunten die Polizisten: Am Dienstag ist ein 63-Jähriger in der Maudacher Straße mit dem Handy am Ohr einer Streife aufgefallen. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 63-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, heißt es im Polizeibericht.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle überprüfen, ob der Fahrer überhaupt geeignet ist, ein Auto zu fahren.