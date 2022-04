Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr ist eine Streife auf der Jungbuschbrücke in Mannheim auf einen Opel-Fahrer aufmerksam geworden, der mit seinem Wagen Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle des 26-jährigen Fahrers machte dieser laut Polizei einen sichtlich alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von zirka 1,8 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein entzogen. Da der 26-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zusätzlich eine Sicherheitsleistung erhoben. Gegen den Opel-Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.