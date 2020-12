Mit 1,65 Promille hinterm Steuer hat die Polizei am Sonntagmorgen einen 33-Jährigen in Friesenheim erwischt. Der Ludwigshafener war der Polizei gegen 4.30 Uhr gemeldet worden, weil er mit seinem weißen Audi-SUV auffällig durch die Erasmus-Bakke-Straße fuhr. Eine Funkstreife fand ihn wenig später in der Luitpoldstraße. Weil sein Auto mehrere Unfallschäden aufwies, werden geschädigte Fahrzeughalter in der Erasmus-Bakke-Straße und in der Luitpoldstraße sowie Zeugen gebeten, sich telefonisch unter 0621/963-2222 zu melden.